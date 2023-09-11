В Австрии заявили о невозможности членства Турции в ЕС

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал прекратить любые переговоры о вступлении Турции в Европейский союз (ЕС). По его словам, полноценное членство Анкары в организации «невозможно представить». Об этом Нехаммер заявил в интервью газете Die Welt.

«Мы выступаем за дальнейшее сближение между Анкарой и Брюсселем, но полноправное членство Турции в ЕС невозможно представить. Важно быть честными в отношениях друг с другом. И это включает в себя официальное прекращение переговоров о членстве, замороженных уже много лет, и разработку новой концепции сотрудничества», — заявил Нехаммер.

В то же время он признал Турцию важным партнером для Евросоюза. Анкаре и Брюсселю следует сформировать вариант партнерства, который будет основываться «на взаимном доверии и сотрудничестве в экономических и политических вопросах», считает канцлер.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад полвека не держит данное слово, создавая препятствия для вступления страны в ЕС.

10 сентября Эрдоган вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудили возможное членство страны в Евросоюзе.

Ранее Венгрия призвала принять в ЕС Западные Балканы для сдерживания Турции и России.