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Венгрия призвала принять в ЕС Западные Балканы для сдерживания Турции и России

МИД Венгрии призвал принять в ЕС Западные Балканы для сдерживания Турции и РФ

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Global Look Press

Руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт призвал принять Западные Балканы в Европейский Союз (ЕС), чтобы сдержать влияние Российской Федерации и Турции в регионе. Об этом сообщается в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) министра.

Он подчеркнул, что на каждом заседании Совета ЕС по иностранным делам звучат «причитания других стран о том, что русские и турки» завоевывают себе позиции на Западных Балканах. Сийярто считает, что этому очень легко противодействовать, например, принять государства региона в ЕС.

По мнению министра, Евросоюзу также нужно реализовать расширение, чтобы конкурировать с США и Китаем.

До этого Сийярто заявил о давлении Европейского союза на семь государств Юго-Восточной Европы с тем, чтобы они отказались от закупок российского газа, и об отказе ЕС при этом помогать в диверсификации импорта энергоносителей.

По словам Сийярто, Евросоюз давит на эти страны, добиваясь от них отказа от импорта российского газа. При этом ЕС категорически отказывается предоставить помощь в создании инфраструктуры для новых газовых маршрутов. В Брюсселе считают негативным зависимость от газа и требуют перехода на «зеленую энергетику».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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