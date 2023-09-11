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В НАТО оценили риски атаки России на Румынию

Замгенсека НАТО Джоанэ считает, что Россия не планирует атаковать Румынию

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, в том числе и Румынию, передает ТАСС.

«Нет признаков, что Российская Федерация намерена атаковать НАТО, будь то Румыния или любое другое государство. Нет риска, что Румыния будет вовлечена в этот конфликт или что этот конфликт распространится на нас», — сказал он.

При этом Джоанэ отметил, что румынские власти проводят расследование в отношении обломков беспилотника, который упал на границе страны. По его словам, речь идет о непреднамеренной атаке.

9 сентября Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча были обнаружены новые фрагменты беспилотного летательного аппарата, похожего на те, что используют российские военные.

Утром 6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что на территории страны были обнаружены обломки, которые предположительно являлись российским дроном. По словам главы ведомства, обломки были найдены в районе Плауру на границе с Украиной вечером 5 сентября на фоне сообщений о взрывах в украинских портах.

Ранее был установлен организатор налетов украинских БПЛА на военные аэродромы.

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