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Эрдоган пообещал попросить Путина увеличить объемы поставок зерна для нуждающихся стран

Эрдоган заявил, что попросит Путина увеличить объем зерна для нуждающихся стран

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросит российского лидера Владимира Путина увеличить объемы поставок зерна для нуждающихся стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пока остановились на предложении господина Путина о поставке одного миллиона тонн зерна», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер обратил внимание, что будет просить президента РФ увеличить данный объем, «продолжая телефонную дипломатию».

11 сентября в Кремле прокомментировали возможность возобновления зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ продолжает сохранять ответственную позицию по вопросам поставки сельхозпродукции.

Накануне Эрдоган предложил Кремлю увеличить поставки зерна в Африку. С таким заявлением он выступил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Президент Турции также выразил надежду на возобновление зерновой сделки по экспорту украинского зерна через Черное море.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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