Польша утвердила соглашение о покупке 486 установок РСЗО HIMARS

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил об утверждении рамочного соглашения о поставках Варшаве 486 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Его слова приводит RMF 24.

«Вместе с 18 пусковыми установками, заказанными в 2019 году (одна эскадрилья), Войско Польское будет иметь 500 пусковых установок HIMARS в 28 эскадрильях», — заявил Блащак.

Он отметил, что поставки планируется начать к концу 2025 года. По его словам, задача заключается в том, «чтобы адаптировать системы и интегрировать пусковые установки в польские вооруженные силы».

Блащак подчеркнул, что столько пусковых установок HIMARS необходимо Варшаве, «чтобы действительно сдержать агрессора».

До этого министр обороны Польши в эфире «Польского радио» заявлял о планах закупить у США почти сотню вертолетов AH-64 Apache. По словам Блащака, в первую очередь оснастить вертолетами Apache планируется 18-ю механизированную дивизию — она расквартирована на востоке Польши.

Ранее глава Минобороны Польши анонсировал получение первых HIMARS.