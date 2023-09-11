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В Кремле заявили, что участвовавшие в выборах россияне оценили работу властей в стране

Песков: результаты выборов показали, что россияне высоко оценивают работу власти

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ВЭФ заявил журналистам, что результаты прошедших выборов свидетельствуют о том, что граждане Российской Федерации высоко оценивают работу местных властей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посмотрите на перевыборы губернаторов. Люди поддержали и поставили высокую оценку за работу власти, за работу своих местных руководителей, которые в сотрудничестве с правительством в русле реализации поручений президента все эти годы работали», — сказал он.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что Кремль еще не начал готовиться к президентским выборам в России, которые пройдут в марте 2024 года.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что глава российского государства Владимир Путин еще не делал объявлений относительно того, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны в 2024 году или нет. При этом он указал, что реальную конкуренцию в России на нынешнем этапе Путину никто составить не может.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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