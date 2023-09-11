Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Эрдоган тему выдачи командиров «Азова»*

На встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не обсуждалась тема передачи командиров украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России) Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Нет, эта тема даже не обсуждалась во время последних переговоров президента Путина с Эрдоганом», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера называл эту тему достаточно чувствительной. По его словам, обычно она не обсуждается на таких переговорах. Он добавил, что такие «очень чувствительные» вопросы рассматривают специальные ведомства в «очень закрытом режиме».

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции пленных командиров «Азова», которые были переданы Анкарой Киеву. Это произошло в нарушение договоренностей с Москвой о том, что командиры «Азова» должны вернуться на Украину только после окончания боевых действий.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов».