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Кремль анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

Песков заявил, что Путин на пленарке ВЭФ 12 сентября сделает важные заявления

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) выступит с важными заявлениями. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков газете «Известия».

«Президент сделает очень много важных заявлений ...» — сказал Песков и отметил, что модерировать дискуссию будет главный редактор издания РБК Илья Доронов, который вел ее и в прошлом году.

Кроме того, Путин обратится с содержательным и объемным докладом, указал пресс-секретарь главы государства.

На форуме также выступит главный международный гость — вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, который рассказал об оценке перспектив развития российского Дальнего Востока и основных областей, где видятся возможности для расширения сотрудничества.

До этого Песков сообщил, что встреча Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в рамках ВЭФ не планируется.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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