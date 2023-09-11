Кремль анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) выступит с важными заявлениями. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков газете «Известия».

«Президент сделает очень много важных заявлений ...» — сказал Песков и отметил, что модерировать дискуссию будет главный редактор издания РБК Илья Доронов, который вел ее и в прошлом году.

Кроме того, Путин обратится с содержательным и объемным докладом, указал пресс-секретарь главы государства.

На форуме также выступит главный международный гость — вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, который рассказал об оценке перспектив развития российского Дальнего Востока и основных областей, где видятся возможности для расширения сотрудничества.

До этого Песков сообщил, что встреча Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в рамках ВЭФ не планируется.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».