Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог РФ с европейскими странами на сегодняшний день является бесполезным, однако Россия надеется, что в будущем он возобновится, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас не существует прямых каналов для диалога с Западом.

«Там определенный дефицит лидеров, которые сохраняют политическую трезвость», — сказал он.

Также Дмитрий Песков сообщил, что предпосылки для возобновления переговоров Российской Федерации и Украины отсутствуют.

По его словам, Киев не демонстрирует каких-либо рвений для возобновления переговоров, хотя российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к ним.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что действия РФ на Украине являются законными и подкрепляются международным правом. По ее словам, кризис на Украине начался из-за вмешательства Соединенных Штатов и стран НАТО.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.