Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 76,83% после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте в ходе голосования оказался Андрей Рогатнев (от партии КПРФ), набрав 8,50% голосов, за ним последовали Павел Большов (ЛДПР) с 5,62% голосов, Ярослав Тарасов («Справедливая Россия — За правду») с 4,51% голосов и Игорь Борисов («Родина») с 3,23% голосов.

Председатель избиркома Воронежской области Илья Иванов сообщил, что общая явка избирателей в регионе составила 50,18%, или более 911 тыс. человек.

В России 8 сентября стартовали выборы различного уровня. В этом году по всей стране прошло более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоялись в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование проходило в трехдневном формате и завершилось в единый день голосования — 10 сентября.

Ранее глава ЦИК РФ Памфилова заявила о бесполезности визита представителей НАТО на выборы в России.