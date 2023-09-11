Воробьев победил на выборах главы Московской области

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

В общей сложности за Воробьева проголосовали 3 078 424 граждан.

На втором месте на выборах губернатора Московской области оказался Александр Наумов от партии КПРФ с 6,37% (234 212), следом идут Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,82% (177 210) и Анатолий Никитин от СРЗП с 4,06% (149 262).

В России 8 сентября стартовали выборы различного уровня. В этом году по всей стране прошло более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоялись в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование проходило в трехдневном формате и завершилось в единый день голосования — 10 сентября.

Ранее Путин призвалпризвал Воробьева не ослаблять внимание к семьям участников СВО.