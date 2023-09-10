КПРФ заявила о второй лидерской позиции в России по итогам голосования

КПРФ уверенно удерживает позиции второй политической силы в России, заявил на брифинге в штабе партии первый зампред Центрального комитета партии Иван Мельников, ссылаясь на предварительные итоги голосования.

«Несмотря ни на что, КПРФ уверенно удерживает позиции второй политической силы страны. Это показывают разные индикаторы», — сказал он.

По мнению Мельникова, следующие данные по голосованию будут это подтверждать.

Член КПРФ отметил, что в Архангельской, Кемеровской областях и Забайкальском крае партия пока занимает третье место.

Выборы в 85 российских регионах в рамках единого дня голосования прошли 8-10 сентября, в них впервые приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, жители новых российских регионов проявили высокую активность в голосовании.

Специалист в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил отметил, что вся мировая общественность должна видеть, что люди, проживающие на новых российских территориях, хотят самостоятельно принимать решение о своем будущем.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.