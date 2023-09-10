МИД РФ потребовал от Парижа извинений за инцидент с российской журналисткой на G20

МИД РФ потребовал извинений у Парижа за отказ в допуске на пресс-конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках саммита G20 российской журналистке, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Она сообщила, что главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой форме отказали в допуске на пресс-конференцию французского президента в рамках саммита «Группы двадцати» в Нью-Дели. Французы также попытались разбить ее телефон, рассказала дипломат в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, сотрудник французской пресс-службы сказал, что такая реакция организаторов пресс-конференции последовала из-за того, что Надольская представляла российское СМИ.

Представитель российского МИД подчеркнула, что Москва не будет игнорировать этот инцидент как проявление «расовой дискриминации» и нарушение принципов демократии.

«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», — указала Захарова.

Она напомнила, что в России аккредитованы представители 11 французских СМИ и они имеют свободный доступ к участию в пресс-мероприятиях МИД РФ.

Саммит «Большой двадцатки» завершился 10 сентября. Российских журналистов на мероприятии приветствовали на русском языке.

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