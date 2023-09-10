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Кадыров выразил соболезнования королю Марокко после землетрясения

Кадыров выразил соболезнования королю Марокко и семьям жертв землетрясения

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и всему марокканскому народу в связи с землетрясением в африканской стране, которое унесло множество жизней. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы все разделяем вашу беду. Пусть Всевышний Аллах дарует вам терпения и сил, чтобы пройти это сложное испытание, и поможет каждому, кто оказался в безвыходной ситуации», — написал он.

Он также выразил надежду на то что, что благодаря единству и стойкости марокканского народа страна сможет преодолеть все тяготы и невзгоды.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в стране в ночь с пятницы на субботу. Горный район, где сильнее всего ощущались подземные толчки, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.

МВД Марокко сообщило, что в результате землетрясения погибли 2 012 человек.

Россияне, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru» подробности катастрофы: как вели себя местные жители, о разрушениях и работе экстренных служб.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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