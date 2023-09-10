В МГИК рассказали, сколько человек уже проголосовали на выборах мэра Москвы

Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова сообщила, что свыше 2,6 млн избирателей уже проголосовали на выборах мэра Москвы. Ее слова приводит агентство «Москва».

«Считаем, что явка неплохая», – сказала Кириллова.

Она выразила надежду, что еще большее количество жителей столицы отдаст свой голос на выборах.

По словам председателя МГИК, за минувшую ночь электронно проголосовало около 80-90 тыс. москвичей.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра столицы. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Государственной думы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

9 сентября президент России Владимир Путин призвал жителей регионов Российской Федерации, в которых проходит единый день голосования, принять участие в выборах. Глава государства отметил, что избирательные процедуры в России выстроены максимально удобно.

Ранее Путин проголосовал на выборах мэра в Москве.