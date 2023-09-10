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В МГИК рассказали, сколько человек уже проголосовали на выборах мэра Москвы

В МГИК сообщили, что на выборах мэра Москвы проголосовали 2,6 млн избирателей

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова сообщила, что свыше 2,6 млн избирателей уже проголосовали на выборах мэра Москвы. Ее слова приводит агентство «Москва».

«Считаем, что явка неплохая», – сказала Кириллова.

Она выразила надежду, что еще большее количество жителей столицы отдаст свой голос на выборах.

По словам председателя МГИК, за минувшую ночь электронно проголосовало около 80-90 тыс. москвичей.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра столицы. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Государственной думы Дмитрий ГусевСправедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

9 сентября президент России Владимир Путин призвал жителей регионов Российской Федерации, в которых проходит единый день голосования, принять участие в выборах. Глава государства отметил, что избирательные процедуры в России выстроены максимально удобно.

Ранее Путин проголосовал на выборах мэра в Москве.

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