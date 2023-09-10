Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова избрали на второй срок. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов регионального Законодательного собрания, передает РИА Новости.

Незадолго до голосования президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в ямальский парламент три кандидатуры на пост главы округа. Среди них оказались действующий губернатор Дмитрий Артюхов, а также местные депутаты Максим Лазарев и Александр Голубенко. В воскресенье, 10 сентября, в Законодательном собрании прошло тайное голосование.

При этом сначала каждый кандидат должен был представить депутатам свою политическую программу. Также на мероприятии выступил полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который назвал голосование волнительным моментом и указал на важность сделанного парламентариями выбора.

«Был изготовлен 21 бюллетень. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 17 голосов», — прокомментировал глава счетной комиссии Заксобрания ЯНАО Игорь Герелишин.

В 2010 году Артюхов начал работать в администрации региона, а спустя шесть лет занял должность заместителя губернатора. В 2018 году его избрали главой округа, благодаря чему Артюхов стал самым молодым руководителем субъекта в РФ — на тот момент чиновнику было 30 лет.

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