В Нидерландах призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине

Один из организаторов и глава Ассоциации свободных журналистов Сандер Компагнер заявил ТАСС, что мирное урегулирование конфликта на Украине и прекращение поставок вооружения стали одними из главных тем на конференции в голландском городе Дрибергене.

По словам Компагнера, мероприятие собрало сотни человек и показало, что пацифистские настроения в Нидерландах приобретают все большую популярность.

Глава ассоциации отметил, что украинский конфликт является одним из самых печальных событий, происходящих в настоящее время.

«Это сумасшествие должно остановиться. Гибнет огромное число людей с обеих сторон. А Запад, в том числе Нидерланды, играет важную роль в эскалации. Поставки оружия Украине ведут к затягиванию конфликта, большему числу жертв и отдалению перспектив мира», — указал Компагнер.

До этого шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что лидеры стран — членов «Группы двадцати» в рамках саммита в Нью-Дели договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов во всем мире.

В декларации лидеры G20 также заявили о согласии действовать по ситуации на Украине в соответствии с уставом ООН.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.