В Германии заявили о невозможности победы Украины в конфликте с РФ

Депутат немецкого парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт констатировала невозможность победы Украины в конфликте с РФ. С ее точки зрения, фронт «почти не движется», кризис следует закончить путем переговоров. Об этом она заявила в интервью газете Tagesspiegel.

«Мы должны положить конец этой войне путем переговоров, потому что ее невозможно закончить военным путем. Мы поставляем все больше и больше оружия. Но фронт уже почти не движется. Украина не победит», — сказала Вагенкнехт.

Она также отметила, что с каждым днем увеличивается риск распространения боевых действий.

До этого Вагенкнехт заявила, что ситуация на Украине требует не поставок военной техники, а компромиссного решения.

«Вместо того, чтобы поставлять Украине теперь еще и боеприпасы с обедненным ураном, нужно наконец начать переговоры о компромиссном мире», — сказала Вагенкнехт.

Ранее Вагенкнехт в эфире радиостанции Deutschlandfunk также сообщила, что считает ложным путем одержимость президента Украины Владимира Зеленского увеличением поставок оружия и созданием коалиции по истребителям.

Ранее депутат обвинил власти ФРГ в сокращении расходов на соцсферу ради поставок оружия Украине.