На саммите G20 образовалась очередь на фото с флагом России

Журналисты из разных стран, прибывшие на саммит Большой двадцатки (G20) в Нью-Дели выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с российским флагом, который принес на мероприятие один из репортеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистка Екатерина Надольская рассказала, что приезжала с флагом РФ на саммит БРИКС, то же самое она решила проделать с G20.

Другие репортеры поблагодарили Надольскую за то, что она привезла российский триколор.

На двухдневный саммит приглашены главы всех 20 государств — членов группы, а также лидеры еще девяти стран — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут три основные сессии. Основные мероприятия состоятся на территории выставочного комплекса «Прагати майдан» в центре Нью-Дели.

Индия, как страна-организатор, обозначила девиз саммита как «Одна Земля, одна семья, одно будущее». Организаторы добавили, что он подчеркивает важность всех форм жизни, начиная от людей и заканчивая растениями.

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