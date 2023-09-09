Песков сообщил о «подробном разговоре» Путина на ВЭФ по Дальнему Востоку

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал на брифинге, что президент Владимир Путин на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) запустит несколько предприятий по видео-конференц-связи.

По его словам, Путин также проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, на котором будут обсуждаться темы развития Владивостока, Биробиджана, Благовещенска, «будет подробный разговор». Кроме того, участники совещания подведут итоги в рамках десятилетней работы по развитию региона, отдельно обратят внимание на развитие экономики.

Путин также ознакомится с интерактивной презентацией итогов развития Дальнего Востока, рассмотрит вопросы строительства музейного и театрально-образовательного комплексов по всей стране, заслушает доклад губернатора Приморья Олега Кожемяко.

«В режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока», — сообщил Песков.

Во Владивостоке у главы государства будет насыщенная программа, отметил Песков. На ВЭФ Путина ожидают встречи с иностранными гостями. 12 сентября президент Лаоса вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании — центральном событии форума.

Восьмой Восточно-экономический форум будет проходить с 10 по 13 сентября.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.