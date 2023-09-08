Названо число принявших участие в выборах москвичей

Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Илья Массух заявил, что за 11 часов голосования в выборах мэра Москвы приняли участие около 1,35 млн человек, передает ТАСС.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал с помощью терминала для электронного голосования.

Уточняется, что спикер Госдумы проголосовал с помощью установленного на участке терминала для электронного голосования (ТЭГ), ставшего одним из нововведений выборов в этом году.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии более 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пойдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Ранее стало известно, что за первые часы в выборах приняли участие более миллиона человек.