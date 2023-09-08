Украина не согласна с ослаблением санкций против РФ ради зерновой сделки

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не готов снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки. Об этом он написал в социальных сетях.

«Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа», — написал он.

По его словам, международное сообщество должно работать над тем, чтобы Россия вернулась к выполнению своих обязательств.

Он добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии.

8 сентября стало известно, что международное банковское сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить «дочку» Россельхозбанка (РСХБ) к своей системе. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя конфиденциальное письмо генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа.

Ранее сообщалось, что ООН предложила переговоры по разморозке активов РФ для зерновой сделки.