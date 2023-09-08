Американский журналист поделился ожиданиями от грядущего единого дня голосования в России

В многопартийной стране, очевидно, у людей есть разные взгляды на то, каким должно быть будущее России, и избиратели должны поделиться своими версиями этого будущего, считает американский журналист, блогер портала Grayzone Вайт Рид. Эксперт убежден, что электоральные процедуры не нужно было приостанавливать или отменять, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.

«Считаю верным решение провести сейчас выборы в России, даже если это может вызвать дополнительные трудности», — заявил эксперт.

Он также выразил надежду, что увидит демонстрацию воли электората.

«Хотелось бы понять, что россияне думают россияне о происходящем вокруг», — добавил журналист.

Он также пояснил, что на Западе еще много лет назад сделали вывод о нелегитимности российских выборов главным образом потому, что «они организованы не по их правилам».

«Это важно, когда люди по всему миру могут видеть, что выборы в России проходят по всем демократическим принципам, и даже если они не проходят по демократическим принципам конкретных западных стран. Ведь все это является окончательным волеизъявлением большинства россиян», — отметил Рид.

Рассуждая о вопросах демократии, эксперт отметил, что ему пока непривычна и не очень хорошо знакома ее российская форма.

«Но я знаю, что, по данным Невадского центра, центра притяжения многих западных СМИ, рейтинг одобрения Владимира Путина составляет от 70 до 80%. Таким показателям позавидовал бы любой западный президент, ведь это вдвое больше, чем, например, у Джо Байдена», — сказал журналист.

Российского лидера эксперт назвал руководителем, который «в большей степени заинтересован в желаниях граждан», чем президенты других стран.

«Чего не скажешь о моей стране или о той же Франции во главе с Эмануэлем Макроном, да и вообще о любом западном государстве. Рейтинг одобрения руководителей стран там стремительно падает из-за вводимых санкций против России и, честно говоря, против собственного населения. У вас такого нет, поэтому я думаю, если партия Владимира Путина добьется успеха, это легко объяснится тем, что его поддерживает большинство людей», — заключил эксперт.