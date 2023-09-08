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Украина потребовала от Китая разъяснения о пребывании китайской певицы в Мариуполе

МИД Украины просит Китай разъяснить цель визита китайской певицы Ван-Фан в ДНР

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Thomas Peter/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своих социальных сетях заявил, что ведомство призвало Китай дать разъяснения о цели пребывания китайской оперной певицы Ван-Фан и блогеров, посетивших Донецкую народную республику (ДНР), в частности Мариуполь.

При этом он отметил, что им будет запрещен въезд на Украину.

По мнению Николенко, приезд граждан Китая в ДНР «является незаконным», кроме того, он «грубо нарушает украинское законодательство».

«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе», — указал он.

До этого певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) пообещал вернуться в Донбасс после январских концертов. Пока он не называет конкретных сроков, в какие планирует вернуться в зону боевых действий.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее вице-премьер России назвал сроки восстановления домов в Мариуполе.

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