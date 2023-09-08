В США раскритиковали Блинкена за слова о неспособном пережить конфликт Путине

Президент РФ Владимир Путин переживет любого американского президента и добьется победы в конфликте на Украине. Такое заявление в интервью для YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Таким образом аналитик прокомментировал высказывание американского госсекретаря Энтони Блинкена о главе Кремля. По его словам, Путин якобы не сможет пережить текущий конфликт.

«Ну, вот тебе еще одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя», — сказал Риттер.

Он добавил, что Белый дом так и не нашел решение для «проблемы Путина». В частности, властям США не удалось изменить политическую ситуацию в России путем эскалации украинского конфликта.

Как отметил экс-разведчик, боевые действия завершатся только после уничтожения Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Москва оказалась на правильной стороне истории и сумеет одержать верх в данном противостоянии, резюмировал эксперт.

Ранее Риттер рассказал, почему украинские власти не отказываются от контрнаступления.