На ВЭФ-2023 ожидают представителей Северной Кореи

Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила в эфире телеканала «ОТВ-Прим», что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке ожидаются представители 10 стран, в том числе Северной Кореи.

По словам Щербиной, на ВЭФ ожидаются гости из Китая, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Филиппин, Казахстана, Монголии и Сингапура.

«У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи — как на уровне губернатора, так и на моем уровне», — сказала председатель правительства края.

Кроме того, на ВЭФ-2023 должны приехать делегации из Индии и Белоруссии.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие будет организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. В целях безопасности участников ВЭФ охота в Приморье запрещена.

Газета The New York Times писала о возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина. Издание со ссылкой на американских чиновников передавала, что главы КНДР и РФ обсудят возможность поставок российской стороне большего количества вооружений для продолжения военной операции на Украине, а также другие формы взаимодействия в оборонной сфере. Позднее Песков не подтвердил информацию об этом.

Ранее в Кремле рассказали, что нюансы участия Путина в ВЭФ согласовываются.