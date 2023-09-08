Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На ВЭФ-2023 ожидают представителей Северной Кореи

Щербина: на ВЭФ-2023 ожидают представителей 10 стран Азии, в том числе КНДР

close
100%
Пресс-служба ВЭФ

Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила в эфире телеканала «ОТВ-Прим», что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке ожидаются представители 10 стран, в том числе Северной Кореи.

По словам Щербиной, на ВЭФ ожидаются гости из Китая, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Филиппин, Казахстана, Монголии и Сингапура.

«У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи — как на уровне губернатора, так и на моем уровне», — сказала председатель правительства края.

Кроме того, на ВЭФ-2023 должны приехать делегации из Индии и Белоруссии.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие будет организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. В целях безопасности участников ВЭФ охота в Приморье запрещена.

Газета The New York Times писала о возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина. Издание со ссылкой на американских чиновников передавала, что главы КНДР и РФ обсудят возможность поставок российской стороне большего количества вооружений для продолжения военной операции на Украине, а также другие формы взаимодействия в оборонной сфере. Позднее Песков не подтвердил информацию об этом.

Ранее в Кремле рассказали, что нюансы участия Путина в ВЭФ согласовываются.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях