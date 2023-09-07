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Мэр Нью-Йорка объяснил, чем обернется наплыв мигрантов для города

Мэр Адамс: наплыв нелегалов в Нью-Йорк может уничтожить город

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Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что наплыв мигрантов в город может привести к разрушению кварталов, а также дальнейшему истощению ресурсов. Об этом сообщает Politico.

Он выразил сожаление по поводу финансовых последствий для города после размещения 100 тыс. мигрантов за последний год.

«Эта проблема разрушит Нью-Йорк и повлияет на всех нас. Я говорил об этом в прошлом году, когда у нас было 15 тыс. (мигрантов), и говорю об этом сейчас, когда их уже 110 тыс. Город, который мы знали, мы собираемся потерять», — подчеркнул Адамс.

До этого мэр Нью-Йорка рассказал, что миграционный кризис в городе, куда ежедневно прибывает большое количество людей в поисках убежища, вполне может обойтись городу в $12 млрд за три года.

По его словам, партнеры города на уровне штата, а также на федеральном уровне услышали зов и оказали поддержку, но Нью-Йорку необходимо больше от них, чтобы справиться с ситуацией.

До этого стало известно, что генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подает в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что приложение CBP One используется для обхода федерального закона.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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