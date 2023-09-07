Путин провел встречу с главой Мордовии

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие региона. В частности, в беседе с Путиным Здунов отметил рост оборонно-промышленного комплекса.

«В четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос и загрузка тех, кто работает по тематике... 100% предприятий у нас загружены», — заявил глава региона.

По его словам, ключевыми отраслями в республике являются тяжелое и химическое машиностроение, вагоностроение, электротехника, сельское хозяйство, фармацевтика.

Также Здунов рассказал, что в республике будет создана первая особая экономическая зона.

28 августа президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко. Путин и Хоценко обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

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