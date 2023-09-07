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В Кремле рассказали, придет ли Путин на избирательный участок на выборах мэра Москвы

Песков: Путин примет участие в голосовании на выборах мэра Москвы онлайн

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы не лично на участке, а дистанционно по интернету из-за напряженного рабочего графика. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«График у него достаточно напряженный, насколько я понимаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», — рассказал представитель Кремля.

Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов страны начнутся с 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице в эти же даты. Участвовать в выборах будут 5 кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий ГусевСправедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко ранее заявил, что система электронного голосования Москвы готова к выборам.

Ранее москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра.

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