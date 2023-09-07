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Байдена раскритиковали за внезапный уход с церемонии награждения ветерана

Байдена обвинили в неуважении после ухода с церемонии награждения ветерана

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Julia Nikhinson/Reuters

Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении после того, как он неожиданно покинул церемонию вручения почетной медали ветерану войны во Вьетнаме, которая проходила в Восточной комнате Белого дома, не дождавшись ее завершения. Об этом пишет американская газета New York Post.

Как пишет издание, 80-летний американский президент внезапно покинул церемонию после того, как он наградил высшей военной наградой США 81-летнего армейского капитана в отставке Ларри Тейлора, прежде чем прозвучала заключительная молитва.

Ветераны вооруженных сил раскритиковали Байдена, заявив, что главнокомандующий проявил «поразительное отсутствие уважения», отмечает газета.

«Прошу прощения за мой французский <…>. Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасно. Гавайи, военнослужащие, активные жертвы стрельбы, список можно продолжать», — цитирует издание слова бывшего «морского котика» Шона Райана.

В августе президент США Джо Байден во время своего выступления в Аризоне, посвященного созданию нового заповедника, оговорился, назвав Гранд-Каньон одним из девяти чудес света.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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