Байдена раскритиковали за внезапный уход с церемонии награждения ветерана

Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении после того, как он неожиданно покинул церемонию вручения почетной медали ветерану войны во Вьетнаме, которая проходила в Восточной комнате Белого дома, не дождавшись ее завершения. Об этом пишет американская газета New York Post.

Как пишет издание, 80-летний американский президент внезапно покинул церемонию после того, как он наградил высшей военной наградой США 81-летнего армейского капитана в отставке Ларри Тейлора, прежде чем прозвучала заключительная молитва.

Ветераны вооруженных сил раскритиковали Байдена, заявив, что главнокомандующий проявил «поразительное отсутствие уважения», отмечает газета.

«Прошу прощения за мой французский <…>. Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасно. Гавайи, военнослужащие, активные жертвы стрельбы, список можно продолжать», — цитирует издание слова бывшего «морского котика» Шона Райана.

В августе президент США Джо Байден во время своего выступления в Аризоне, посвященного созданию нового заповедника, оговорился, назвав Гранд-Каньон одним из девяти чудес света.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.