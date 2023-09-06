США предупредили РФ о визите Блинкена в Киев

Неназванный дипломатический источник сообщил ТАСС, что США заранее предупредили Россию о визите государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев.

Это сообщение стало реакцией на заявление представителя Белого дома о том, что США «не считают нужным информировать РФ о планах посещения своими должностными лицами Украины».

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшем будущем отношения США и РФ не улучшатся.

4 сентября помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что контакты по линии администрации президентов России и Соединенных Штатов если и осуществляются, то носят закрытый характер.

До этого стало известно, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.