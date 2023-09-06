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В МИД РФ высказались о заявлении про вступление Армении в НАТО

МИД России назвал «большими фантазиями» заявление о вхождении Армении в НАТО

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Пресс-служба МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что высказывание председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера о том, что Армении нужно вступить в альянс является «большими фантазиями». Об этом сообщает ТАСС.

«Это большие фантазии... Армения — член ОДКБ, и мы исходим из реальности», — сказал Грушко.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил итальянской газете La Repubblica, что Фелингер призвал Армению вступить в альянс. По его словам, сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии на фоне проводимой ею спецоперации на Украине, она даже при желании не сможет обеспечить потребности Армении.

В апреле Россия запросила у Армении разъяснения по поводу участия страны в учениях НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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