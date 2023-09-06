Блинкен выразил благодарность Польше за поддержку Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау поблагодарил Варшаву за «щедрую постоянную помощь» Киеву. Об этом сообщил представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова приводит РИА «Новости».

«Госсекретарь подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по поводу возникающих угроз нашей безопасности», — рассказал Миллер.

Он отметил, что Блинкен поприветствовал «щедрую постоянную помощь Польши Украине и ее народу».

6 сентября Блинкен приехал в Киев с официальным визитом. Как ожидается, представитель американской администрации анонсирует новый пакет помощи для Украины более чем на $1 млрд.

В Киеве Блинкен заявил, что Соединенные Штаты увидели «заметный прогресс» в украинском контрнаступлении против России. Его слова приводит телеканал CNN.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует», — сказал представитель США.

По его словам, в Вашингтоне хотят, чтобы у Украины было все, что ей необходимо не только для успешного наступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить мощный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности.

Ранее Блинкен обсудил со Шмыгалем восстановление Украины.