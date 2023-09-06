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Блинкен обсудил со Шмыгалем восстановление Украины

Госдеп: госсекретарь Блинкен обсудил с премьером Украины восстановление страны

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Shannon Stapleton/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пребывания в Киеве обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем восстановление этой страны. Об этом сообщает глава пресс-службы госдепа Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Они (Блинкен и Шмыгаль. — «Газета.Ru») обсудили неизменную поддержку США по восстановлению Украины, ее реконструкции и проведение реформ, а также готовность США работать вместе с партнерами, чтобы удовлетворить экономические и гуманитарные нужды Украины», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что глава государственного департамента Соединенных Штатов во время своего визита в Киев намерен обсудить с украинскими чиновниками контрнаступление в зоне боевых действий. Еще он может изучить запросы Украины в области энергетики и безопасности.

5 сентября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что о восстановлении Артемовска (украинское название — Бахмут) можно будет говорить только в следующем году.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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