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Зеленский проведет разговор с премьер-министром Израиля

Глава Украины Зеленский обсудит с премьером Израиля Нетаньяху паломников в Умани

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопрос о паломничестве израильтян в Умань в праздник Рош ха-Шана (еврейский Новый год). Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

Телефонный разговор политиков должен состояться до 10 сентября. На праздник на Украину прибудут около 10 тыс. израильских паломников.

21 августа Киев пригрозил Израилю закрыть Умань для паломников из-за депортации украинцев. В Израиле подчеркнули, что депортируют не всех граждан Украины, а тех, кто пытается остаться в стране по истечении срока действия туристической визы.

Умань находится в Черкасской области Украины и является одним из центров хасидизма (ортодоксального иудаизма) и важным местом паломничества хасидов. По данным Киева, в этом году на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (15–17 сентября) хотят приехать более 30 тысяч паломников. В 2022-м, несмотря на военные действия, Умань посетили 23 тысячи израильтян. Такое же число приехало в 2021 году.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

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