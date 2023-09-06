В Польше рассказали об усилиях для продления запрета на импорт украинского зерна в ЕС

Министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский заявил, что его страна прилагает «много усилий» для продления запрета на импорт украинского зерна в страны Евросоюза. Он отметил, что Варшава «имеет аргументы» для пролонгации ограничений. Его слова приводит агентство РАР.

«Так же, как когда мы ввели односторонний запрет, а затем добились его на уровне ЕС, мы полны решимости в первую очередь защищать интересы польских фермеров. Это приоритет», — сказал Шинковский.

Он отметил, что борется «на уровне ЕС за продление этого запрета». Если окажется, что он не будет реализован, то Польша готова «принять индивидуальные меры».

До этого бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что страна вряд ли пропустит украинское зерно и не допустит соответствующего решения Европейского союза.

Он обвинил Украину в попытке выйти на европейский рынок зерна за счет «жалости» и «сочувствия», которые испытывают страны Европы к Киеву — кроме того, Украина постоянно пыталась выйти на зерновой рынок Европы до военного конфликта.

В июле глава министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют у Еврокомиссии пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины.

Ранее глава МИД ФРГ оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым».