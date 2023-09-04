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Глава МИД ФРГ оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым»

Глава МИД ФРГ Бербок случайно назвала зерно с Украины «кокаиновым»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оговорилась и назвала зерно с украинской территории «кокаиновым» во время пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску. Трансляция велась в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно», — сказала немецкий министр.

До этого сообщалось, что еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войчеховский поддержал предложение украинских властей субсидировать транзит украинского зерна на территории стран Евросоюза. По словам еврокомиссара, такой шаг поможет экспортировать украинское зерно, простаивающее в элеваторах в Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, в страны Азии и Африки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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