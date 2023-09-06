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В Германии заявили, что не получали запросы о выдаче военнообязанных на Украину

МВД: ФРГ не получала запроса о выдаче военнообязанных граждан Украины Киеву

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Fabrizio Bensch/Reuters

В немецкий кабмин не поступали запросы о выдаче военнообязанных украинцев на родину. Об этом заявил представитель МВД Германии Максимилиан Каль во время брифинга правительства, передает РИА Новости.

«Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты», — сказал Каль.

До этого Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии Украины сообщало, что более трех миллионов граждан Украины могут не вернуться в страну из-за границы. По данным агентства, домой могут не вернуться около 3,3 млн украинцев, или почти 8,8% населения страны до начала конфликта. В исследовании отмечается, что это число может вырасти в зависимости от длительности боевых действий. По мнению автора материала, чем дольше продлятся бои, тем больше украинцев решат сделать свои временные убежища новым домом.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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