В Турции прокомментировали предложения России по второй АЭС

Турция детально изучает предложения России по газовому хабу и строительству второй в республике АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, в данный момент турецкая сторона детально изучает все эти предложения, а также ведет обсуждения.

Источник считает, что к концу 2023 года у Анкары на руках будет четкий план действий.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает вместе с РФ сделать шаги по реализации планов строительства АЭС в Синопе. Об этом он сообщил в Сочи, куда приехал для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он напомнил об успешном продвижении работы по строительству АЭС «Аккую», благодаря чему появилось около 25 тыс. новых рабочих мест. Работы по первому энергоблоку объекта, по словам Эрдогана, «идут очень хорошо».

Президент России во время переговоров с турецким коллегой конкретизировал срок запуска первого блока АЭС «Аккую» — 2024 год. Этот проект реализуется благодаря межправительственному соглашению о сотрудничестве.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.