Шольц пошутил по поводу травмы, полученной во время пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц во время открытия международного автосалона IAA Mobility в Мюнхене в шутку высказался о травме, полученной им во время пробежки на выходных, заявив, что иногда лучше передвигаться на автомобиле. Его слова приводит Suddeutsche Zeitung.

«Каким бы полезным ни был бег трусцой, на некоторые расстояния лучше взять машину», — заявил Шольц, намекая на произошедшее с ним несколько дней назад.

2 сентября Шольц споткнулся во время пробежки и получил травму (синяки на лице), в связи с чем запланированная на 3 сентября поездка в город Херинген была отменена. Там он должен был посетить мероприятие по случаю 25-летней годовщины деятельности председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве члена бундестага.

Позже Шольц опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с повязкой на глазу. Канцлер поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и заверил, что на фотографии все выглядит гораздо хуже, чем в жизни.

Впервые появившись на публике после полученной травмы, он сообщил о своем самочувствии, отметив, что чувствует себя хорошо.

Ранее Шольца заподозрили в даче ложных сведений следствию.