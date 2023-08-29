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Шольца заподозрили в даче ложных сведений следствию

Экс-депутат Мази обратился в прокуратуру, заподозрив Шольца в обмане следствия

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Lisi Niesner/Reuters

Бывший заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази подал заявление в прокуратуру Гамбурга о возбуждении уголовного расследования в отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца по подозрению в даче им недостоверных показаний по так называемому делу Cum-Ex о присвоении денег государства. Об этом сообщает Spiegel.

В феврале 2022 года в отношении Олафа Шольца, занимавшего должность бургомистра Гамбурга, и сменившего его на этом посту Петера Ченчера был подан иск «по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов». Иск подал гамбургский адвокат Герхард Штрате. По его мнению, оба политика причастны к делу Cum Ex, в котором гамбургский частный банк M.M.Warburg & CO мошеннически присваивал государственные средства.

Шольц заявлял следователям, что «не помнит» содержания беседы, состоявшейся между ним и акционерами гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO Кристианом Олеариусом и совладельцем Банка Максом Варбургом, но подтвердит, что она была, ссылаясь на свой календарь.

По мнению Фабио Де Мази, Шольц должен был бы помнить хотя бы одну встречу, прошедшую в 2017 году, поскольку она была публично подтверждена его официальным представителем Штеффеном Хебештрайтом в феврале 2020 года.

Де Мази предположил, что эта ситуация может говорить о том, что Шольц дал ложные показания.

Бывший замглавы партии «Левые» подчеркнул, что обман следственной комиссии со стороны канцлера недопустим.

В начале прошлой недели издание Stern опубликовало электронные письма, которые ставят под сомнения показания канцлера ФРГ Олафа Шольца по так называемому делу Cum-Ex о присвоении денег государства

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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