Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивной прошедшую 4 сентября встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», — заявил он.

По словам турецкого лидера, встреча была «всеобъемлющей».

До этого Песков заявил, что целью переговоров Путина и Эрдогана была сверка часов, и она была выполнена.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

27 августа 2023 года WSJ написало, что выход России и зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.