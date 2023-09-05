Украинским депутатам запретили выезд в Польшу

Из-за разногласий вокруг поставок зерновых депутатам украинского парламента временно запретили выезд в Польшу, сообщает информационный портал Onet.pl.

Информацию подтвердили несколько источников, включая Николая Княжицкого, члена оппозиционной политсилы «Европейская солидарность» и сопредседателя украинско-польской парламентской группы, который должен был быть одним из гостей Экономического форума в Карпаче.

«Я хочу поехать, но меня не пускают через границу. Почему? Кабмин Украины издал незаконное распоряжение не выпускать депутатов», — сказал он.

Организаторы экономического форума в Карпаче подтверждают, что Княжицкого не будет. Также в публикации говорится, что за прошедшую неделю многие украинские депутаты отказались от участия в форуме. Предположительно, это связано с польско-украинскими разногласиями по поставкам зерна.

До этого бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что страна вряд ли пропустит украинское зерно и не допустит соответствующего решения Европейского союза.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок оговорилась и назвала зерно с украинской территории «кокаиновым».