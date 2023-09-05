В Польше анонсировали «впечатляющие» траты на оборону

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна в следующем году планирует потратить на оборону 137 миллиардов злотых (примерно $33 млрд), что составляет 4% от ВВП страны. Он подчеркнул, что подобная сумма «впечатляет» весь мир. Его слова приводит агентство РАР.

«Сегодня, когда мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами, <…> мы прекрасно знаем – история научила нас – что нет такой цены, которую не стоит платить», — заявил Дуда.

Он отметил, что сумма, которую Польша планирует потратить на оборону, «впечатляет весь мир, это более четырех процентов нашего ВВП». Подобные траты позволят провести модернизацию во многих сферах польских вооруженных сил одновременно, подчеркнул президент.

До этого министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава закупит у Сеула тысячу танков K2. Он отметил, что Минобороны Польши уделяет большое внимание созданию бронетанковых частей.

Также Блащак сообщил, что республика планирует прикрыть приграничную с Белоруссией территорию американскими вертолетами.

До этого министр национальной обороны Польши заявил о наращивании военного присутствия в Сувалкском коридоре и на границе с Белоруссией. Отмечалось, что Варшава планирует увеличить численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Ранее Польша и страны Балтии потребовали убрать ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.