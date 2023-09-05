Франция проводит переговоры о выводе части своего военного контингента из Нигера

Франция, по предварительным данным, приступила к переговорам с армией Нигера о выводе своих военных из страны. Об этом заявили источники издания Le Monde

«Переговоры о выводе ряда военных подразделений начались. В порядке вещей начинать такие дискуссии в условиях, когда сотрудничество в борьбе с терроризмом прекращено», — приводит СМИ данные нескольких источников во Франции.

Всего в Нигере находятся порядка 1,5 тысячи военнослужащих Франции, планируется вывести часть из них.

Глава МИД Франции Катрин Колонна ранее заявила, что французские войска в Нигере не могут выполнять свою миссию. При этом они находятся там в соответствии с просьбой властей африканского государства для оказания поддержки в борьбе с вооруженными террористическими группами, а также для подготовки местных военнослужащих.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.