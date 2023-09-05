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В США заявили, что ряд стран НАТО обеспокоены возможными мирными переговорами по Украине

The Hill: ряд союзников Киева обеспокоены возможными мирными переговорами с РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ряд государств-членов НАТО обеспокоены возможными мирными переговорами между Москвой и Киевом на фоне дискуссий в США о мерах поддержки Украины и заявлений кандидатов в президенты от Республиканской партии. Об этом пишет The Hill.

В тексте отмечается, что «самые ястребиные сторонники Украины» обеспокоены разворачивающейся в США дискуссией по поводу бюджета на 2024 год, противодействием оказанию военной и экономической помощи Киеву со стороны республиканцев, а также растущим негативным отношением американской общественности к конфликту.

Заявления кандидатов в президенты от Республиканской партии, в том числе бывшего президента Трампа, которые призывают США к прямым переговорам с Россией, усугубляют обеспокоенность среди государств-членов НАТО, которые находятся на восточном фланге альянса, следует из текста.

«Для Польши и стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии – привлечение … к переговорам является красной линией», — пишет The Hill.

Так, чиновник одной из названных стран, пожелавший сохранить анонимность, рассказал The Hill, что государства Балтии обеспокоены тем, что подталкивание Украины к переговорам будет иметь опасные последствия по всему региону.

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он также отметил, что одним из условий для таких переговоров должны быть боевые успехи украинской стороны.

Ранее немецкие чиновники выступили за начало переговоров по Украине.

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