Немецкие чиновники в частном порядке выступают за начало переговоров по Украине. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яну Пуглирин.

«Немецкие чиновники жаждут переговорного решения и говорят о том, как можно было бы усадить Россию за стол переговоров», — заявила она.

При этом Пуглирин отметила, что чиновники делают это лишь в частном порядке и с доверенными специалистами аналитических центров.

По ее словам, и в США, и в Германии не желают, чтобы конфликт длился вечно.

1 сентября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение огня на Украине якобы будет выгодно только России. Литва, как и большинство западных государств, выступает против компромиссов по Украине, призывая к продолжению военного конфликта до установления мира на условиях Киева. Вместо начала мирных переговоров в Вильнюсе требуют усиления военной поддержки украинской стороны и санкций против России. Кроме того, Литва требует четких гарантий по приему Украины в Североатлантический альянс.

Ранее в Киеве признали, что рано или поздно Россия и Украина сядут за стол переговоров.