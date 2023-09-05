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Посол КНР заявил о возможном посредничестве Пекина в Нигере

Посол КНР: Пекин планирует играть роль посредника в отношении кризиса в Нигере

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Китайский посол в Нигере Цзян Фэн заявил, что Пекин намерен выступить посредником в кризисе в этой стране. Он встретился с назначенным мятежниками премьер-министром Нигера, Али Махаманом Ламином Зейном.

«Китайское правительство намерено оказывать добрые услуги и играть роль посредника с полным уважением к странам региона для нахождения политического решения кризиса в Нигере», — заявил посол в своем выступлении, которое было показано национальным телевидением Нигера RTN. Об этом информирует РИА Новости.

Дипломат также добавил, что Китай всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

В конце июля военные Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и создании Национального совета по защите отечества (CNSP) через национальное телевидение. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили этот переворот. В начале августа на встрече начальников генштабов стран ЭКОВАС, которая состоялась в Абудже (Нигерия), был принят план для случая военной интервенции в Нигер.

Нигер является бывшей французской колонией и оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся значительные запасы урана, от поставок которого зависит Франция. Французские СМИ отмечают, что Нигер обеспечивает от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В настоящее время в Нигере и Чаде размещены французские военные силы, состоящие из 1,5 тысячи и одной тысячи солдат соответственно.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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