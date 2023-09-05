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Конгрессвумен: большинство в палате представителей поддержит запуск импичмента Байдену

Конгрессвумен Грин увидела поддержку в палате представителей импичмента Байдену

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Kevin Lamarque/Reuters

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин считает, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу о запуске расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Она выразила уверенность в наличии достаточного числа голосов в палате, чтобы открыть расследование по импичменту после возвращения в сентябре. Сообщение было опубликовано Марджори Тейлор Грин в социальной сети X (бывшая Twitter).

Для принятия инициативы в палате необходимо получить поддержку более половины конгрессменов.

В Вашингтоне накануне заявили о предстоящем голосовании в конгрессе по началу импичмента Байдена.

Ранее бывший адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что шансы подвергнуться судебному преследованию за консервативные взгляды со стороны администрации нынешнего президента США Джо Байдена «чрезвычайно высоки».

Он отметил, что речь идет не только об экс-президенте США Дональде Трампе или других людях с «узнаваемым именем», но и о простых американцах. Джулиани подчеркнул, что необходимо бороться с развитием событий, когда у «американцев отбирают права».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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