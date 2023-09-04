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Байден прокомментировал свой возраст

Байден о своем возрасте: с годами приходит только мудрость

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден, комментируя высказывания по поводу его возраста, заявил, что он с годами становится только мудрее и продолжит политическую деятельность. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Кто-то сказал: «Знаете что, Байден становится старым». Так вот, единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что выполнял свою работу дольше, чем кто-либо и планирует продолжить это с помощью граждан США.

Байден также раскритиковал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявив, что в годы его президентства страна теряла рабочие места.

20 ноября 2023 года Байдену исполнится 81 год.

До этого американский миллиардер Илон Маск пошутил о возрасте действующего президента США Джо Байдена.

«Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонаж телесериала «Байки из склепа») — без грима и спецэффектов!» — написал Маск.

Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей, который опубликовал фото с лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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